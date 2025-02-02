На психологическом разборе с Дианой Курпяковой ты рассмотришь ситуацию, при которой особенности личности совпадают с социокультурными трендами. Николай Василенко улыбается и говорит нам своим бархатным спокойным голосом: «Улыбка — она как сон. Её много не бывает», и видео Николая начинают вируситься в сети. Кого-то он раздражает. Кому-то нравится. При этом равнодушным не остается никто. Почему именно сейчас? Почему так? Почему именно он? Возможно ли это повторить? На встрече можно в этом разобраться. Что будет на этой лекции: — Разбор видео и составление психологического портрета (психотипирование) Николая Василенко. Анализ поведения и речи в интервью и видеороликах. — Анализ образа. Какие ценности он транслирует и почему нас это так цепляет. — На каких социокультурных трендах его видео взлетели. Участники встречи обсудят, как это можно использовать для себя. Вопросы и предложения приветствуются. Запись по ссылке выше.