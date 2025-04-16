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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Психологический практикум

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Тебя ждёт интерактив — 5 игр из детства. Психолог предложит вспомнить некоторые фрагменты из детства. Все желающие зафиксируют эти моменты на бумаге. Потом тебе расскажут, как реализовать свой потенциал. На определенном этапе жизни любой человек, способный к самоанализу, независимо от возраста, пола, расы сталкивается с внутренним конфликтом. Вопросы касаются прежде всего того: Кто я? Куда я иду? Зачем иду? На тренинге ты попытаешься ответить на эти вопросы. Ведущая: Горбач Яна, практикующий психолог, автор курса по развитию личности «Искусство жить».

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