ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Архитектура ощущений: Импровизационный танцевальный класс

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Два часа тишины, бережного отношения к себе и бережного исследования своего тела. Здесь не будет сложных связок, заученных движений или оценки «правильно/неправильно». Через простые танцевальные задания и мягкие ограничения будешь учиться слушать свои истинные импульсы. Заглянешь внутрь себя, чтобы заметить: как сейчас хочет двигаться тело? Что ты чувствуешь в этот момент? Для кого эта встреча? Для тех, кто хочет замедлиться, снять напряжение и по-настоящему расслабиться. Для тех, кто ищет контакт со своим телом и хочет лучше понимать его сигналы. Для новичков, которые хотят попробовать что-то новое в безопасной и поддерживающей атмосфере Уровень: для любого уровня (опыт в танцах не нужен) Формат: босиком или в носочках, в комфортной одежде

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Время жить
Время жить
до

1000₽

Мама, я тебя прощаю
Популярное
Мама, я тебя прощаю
c
по

1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста