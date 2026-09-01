Два часа тишины, бережного отношения к себе и бережного исследования своего тела. Здесь не будет сложных связок, заученных движений или оценки «правильно/неправильно». Через простые танцевальные задания и мягкие ограничения будешь учиться слушать свои истинные импульсы. Заглянешь внутрь себя, чтобы заметить: как сейчас хочет двигаться тело? Что ты чувствуешь в этот момент? Для кого эта встреча? Для тех, кто хочет замедлиться, снять напряжение и по-настоящему расслабиться. Для тех, кто ищет контакт со своим телом и хочет лучше понимать его сигналы. Для новичков, которые хотят попробовать что-то новое в безопасной и поддерживающей атмосфере Уровень: для любого уровня (опыт в танцах не нужен) Формат: босиком или в носочках, в комфортной одежде