Психологический мастер-класс: «С меня хватит»
Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28-30-32
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Бывает, человек держится много дней: улыбается, решает вопросы, терпит, старается быть спокойным… Но одна мелочь — и он взрывается. На встрече обсудим: — что делать с раздражением, обидой и злостью — как не накапливать негатив Встречу проведёт семейный и женский психолог, конфликтолог с опытом работы 15 лет.
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