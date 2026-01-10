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Психологический мастер-класс: «С меня хватит»

Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28-30-32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Бывает, человек держится много дней: улыбается, решает вопросы, терпит, старается быть спокойным… Но одна мелочь — и он взрывается. На встрече обсудим: — что делать с раздражением, обидой и злостью — как не накапливать негатив Встречу проведёт семейный и женский психолог, конфликтолог с опытом работы 15 лет.

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