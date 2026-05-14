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Психологический киноклуб: «Семейка Тененбаум»

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Глубокая драма, замаскированная под эксцентричную комедию: именно так можно описать «Семейку Тененбаум» Уэса Андерсона. Дисфункциональные семьи и детские травмы, «одарённость» и пустота, которую не заполнить никакими достижениями, обиды и прощение Картина поднимает не только эти, но и другие психологические темы На просмотре обсудишь: • Какой фундамент закладывают отношения с родителями, и как они влияют на взрослую жизнь • Почему внешние атрибуты успеха и таланта не гарантируют счастья • Кто же всё-таки такие «нарциссы» Поделишься собственными переживаниями и опытом в дружеской приятной атмосфере

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