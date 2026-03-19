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Психологический киноклуб

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Юность — противоречивое и сложное время, которое ставит перед нами множество вопросов: — поиск собственной идентичности — социальное давление — отношения с родителями, когда ты уже вырос — конфликты между мечтами и реальностью — одиночество и любовь «леди Бёрд» — яркое и искреннее кино о взрослении, позволяющее посмотреть на подростковые годы со стороны. На киновстрече не только посмотришь фильм, но и разберёшь его с точки зрения психологии. Ведущая: психолог Мария Кретова Запись в ТГ

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