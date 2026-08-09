ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Психологический эксперимент «Отражение»

ВСмысле
Гороховая улица, 47

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Цель события: понять, какое первое впечатление ты производишь. Никаких слов — значение имеют только образ, поза, взгляд, мимика. Иногда мы думаем о себе плохо, осуждаем даже за мелкие промахи. И никак не можем заметить в себе хорошее. Это мешает знакомиться, проявляться и в целом выстраивать контакт с другими людьми. В таких случаях мог бы помочь психолог. Он бы отразил наши мысли, подсветил сильные стороны. И психологический эксперимент «Отражение» как раз даёт такую возможность. Только зеркалами выступают другие участники. А психолог бережно руководит процессом. Кому подойдёт такой опыт — Всем, кто устал от рутины и хочет перезагрузиться; — Исследователям и искателям новых ощущений; — Тем, кто хочет глубже познакомиться с самим собой. Что тебя ждёт? — Опыт живого общения, совсем без слов; — Наблюдение за собой и окружающими; — Обратная связь и искренние пожелания от других участников; — Возможность обсудить чувства и эмоции с психологом. Что получит каждый участник? — Честные инсайты о себе, своём облике и манере поведения; — Возможность открыть свои сильные стороны и показать их в жизни; — Свободу проявиться так, как хочется; — Лёгкие знакомства и поддержку тех, кто с тобой на одной волне. Встреча проходит под чутким контролем профессионального психолога по специальной программе. На протяжении всего события специалист наблюдает за обстановкой, чтобы всем было комфортно и каждый мог получить максимум результата. Всего 10 мест для участия. Приходи разделить этот опыт в числе первых. Твоя обратная связь может повлиять на то, как будет выглядеть событие в будущем.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста