Цель события: понять, какое первое впечатление ты производишь. Никаких слов — значение имеют только образ, поза, взгляд, мимика. Иногда мы думаем о себе плохо, осуждаем даже за мелкие промахи. И никак не можем заметить в себе хорошее. Это мешает знакомиться, проявляться и в целом выстраивать контакт с другими людьми. В таких случаях мог бы помочь психолог. Он бы отразил наши мысли, подсветил сильные стороны. И психологический эксперимент «Отражение» как раз даёт такую возможность. Только зеркалами выступают другие участники. А психолог бережно руководит процессом. Кому подойдёт такой опыт — Всем, кто устал от рутины и хочет перезагрузиться; — Исследователям и искателям новых ощущений; — Тем, кто хочет глубже познакомиться с самим собой. Что тебя ждёт? — Опыт живого общения, совсем без слов; — Наблюдение за собой и окружающими; — Обратная связь и искренние пожелания от других участников; — Возможность обсудить чувства и эмоции с психологом. Что получит каждый участник? — Честные инсайты о себе, своём облике и манере поведения; — Возможность открыть свои сильные стороны и показать их в жизни; — Свободу проявиться так, как хочется; — Лёгкие знакомства и поддержку тех, кто с тобой на одной волне. Встреча проходит под чутким контролем профессионального психолога по специальной программе. На протяжении всего события специалист наблюдает за обстановкой, чтобы всем было комфортно и каждый мог получить максимум результата. Всего 10 мест для участия. Приходи разделить этот опыт в числе первых. Твоя обратная связь может повлиять на то, как будет выглядеть событие в будущем.