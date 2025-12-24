Исследуй себя через других и получи возможность взглянуть на себя со стороны. Что будет происходить: Люди садятся друг напротив друга и заполняют анкету из 10 вопросов за 10 минут, отвечая про человека напротив. Затем организаторы поменяют вас местами несколько раз, так что в конце игры у каждого на руках останется пять анкет, показывающих как видят тебя пять разных человек. Вопросы в анкетах будут про увлечения человека, его мечты и предпочтения. После основной части будет общее обсуждение с практикующим психологом и гештальт-терапевтом Еленой Марковиной (она же является ведущей данного мероприятия).