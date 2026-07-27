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  1. Санкт-Петербург
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Психологическая разгрузка (Psy-разгрузка)

Теплоцентр 33, Большая Разночинная улица, 7

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

Устал от копаний и не хочешь ничего «прорабатывать»? Эта встреча — качественная перезагрузка для тех, кто много решает, держит и тянет. День пройден, но внутренний шум не стихает. Ты всё время в действии: решаешь, держишь, тянешь. На встрече будешь мягко возвращать себе себя: через тело и творчество без правил и пускать в себя новое дыхание. На встрече ты: ● Снимешь накопившееся напряжение через мягкое телесно-двигательное погружение — никакой хореографии, только то, как хочет двигаться ваше тело прямо сейчас ● Выгрузишь на бумагу то, что нельзя сказать словами, через произвольную арт-часть, где нет критерия «красиво»

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