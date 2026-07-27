Устал от копаний и не хочешь ничего «прорабатывать»? Эта встреча — качественная перезагрузка для тех, кто много решает, держит и тянет. День пройден, но внутренний шум не стихает. Ты всё время в действии: решаешь, держишь, тянешь. На встрече будешь мягко возвращать себе себя: через тело и творчество без правил и пускать в себя новое дыхание. На встрече ты: ● Снимешь накопившееся напряжение через мягкое телесно-двигательное погружение — никакой хореографии, только то, как хочет двигаться ваше тело прямо сейчас ● Выгрузишь на бумагу то, что нельзя сказать словами, через произвольную арт-часть, где нет критерия «красиво»