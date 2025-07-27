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Психологическая игра «Синдром Самозванца»

ВСмысле
Гороховая улица, 47

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Трансформационная психологическая игра, направленная на проработку синдрома самозванца — состояния, в котором даже успешные и компетентные люди ощущают себя «недостаточно хорошими», сомневаются в своих способностях и достижениях. И это не только про карьеру и профессиональную деятельность. Синдром самозванца может проявить себя в разных сферах вашей жизни. Цель игры — с помощью глубокой, но бережной методики проработать внутренние страхи, неуверенность, ограничивающие убеждения и сомнения в собственной ценности, чтобы выйти на новый уровень уверенности и реализации. В процессе игры ты сможешь: • Сформулировать свой настоящий, глубокий запрос • Понять причины внутреннего сопротивления и неуверенности • Выявить и проанализировать личные барьеры и страхи • Переориентировать внимание с проблемы на её решение • Погрузиться в ресурсное состояние и увидеть пути роста • Завершить игру с чётким пошаговым планом действий • Получить поддержку ведущей и группы • Вынести из игры вдохновение и личное послание для мотивации Игра подойдёт как начинающим специалистам, так и тем, кто давно в профессии, но сталкивается с чувством неуверенности и самокритики. Тем, у кого есть вопросы к своей уверенности в разных сферах жизни. Это возможность взглянуть на себя иначе — с принятием, верой и готовностью к развитию. Ведущая: Мария Шкаленко — клинический психолог, КПТ и АСТ терапевт, преподаватель. Работает в интегративном подходе, ведёт интервизии и регулярно выступает на профессиональных конференциях.

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