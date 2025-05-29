ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Психологическая игра

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Вечер, на котором ты лучше узнаешь себя через другого. Каким тебя представляют окружающие? Что они замечают в первую очередь? А как ты сам оцениваешь незнакомых людей? Верно ли первое впечатление или его можно обмануть? Что будет происходить: незнакомые люди сядут друг напротив друга и в течение часа ответят на вопросы в анкете. Вопросы будут про увлечения человека, его мечты и предпочтения. Например, какое блюдо он любит, кем мечтал стать в детстве, кем работает. Разговаривать нельзя :) В конце гости обменяются анкетами и посмотрят, насколько совпало их представление друг о друге. Направлять весь этот процесс и помогать в обсуждении будет практикующий психолог, гештальт-терапевт – Елена Марковкина. В стоимость включён напиток от бара. Запись и внесение предоплаты в Телеграме по кнопке «Купить билет».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста