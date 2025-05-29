Вечер, на котором ты лучше узнаешь себя через другого. Каким тебя представляют окружающие? Что они замечают в первую очередь? А как ты сам оцениваешь незнакомых людей? Верно ли первое впечатление или его можно обмануть? Что будет происходить: незнакомые люди сядут друг напротив друга и в течение часа ответят на вопросы в анкете. Вопросы будут про увлечения человека, его мечты и предпочтения. Например, какое блюдо он любит, кем мечтал стать в детстве, кем работает. Разговаривать нельзя :) В конце гости обменяются анкетами и посмотрят, насколько совпало их представление друг о друге. Направлять весь этот процесс и помогать в обсуждении будет практикующий психолог, гештальт-терапевт – Елена Марковкина. В стоимость включён напиток от бара. Запись и внесение предоплаты в Телеграме по кнопке «Купить билет».