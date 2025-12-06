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Психея

Рассвет
Арсенальная улица, 2

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от 2222₽ до 5555₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Презентация сингла «Тебя больше нет» из планируемого к выходу весной ЕР неизданных и редких песен, записанных в современном звуке. Композиция, написанная в 1999-2000 годах, которая ранее исполнялась только на концертах, наконец увидит свет в студийной версии! На концерте будут исполнены треки, которые не часто звучат на живых выступлениях, а также все суперхиты с самых разных альбомов! Авторское видеошоу, свет, звук, горы нового мерча и, конечно, атмосфера праздника Психеи, создаваемая поклонниками творчества самых разных возрастов и поколений:)

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