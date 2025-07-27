Долгожданное электричество от «Психеи» соберёт всех ценителей киберэмокора в преддверии большого юбилейного тура, приуроченного к 30-летию группы. Бодряки и медляки, песни 90-х, нулевых, десятых и двадцатых, джангл и металл, надрывный вокал и читка, уникальная лирика и почерк. Мощный звук, свет, авторское видеошоу, уникальные локации, гора мерча, книги, винил, кассеты — и, конечно, любители творчества «Психея» разных поколений.