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Психея

МузДвор, улица Фучика, 2

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от 2200₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Долгожданное электричество от «Психеи» соберёт всех ценителей киберэмокора в преддверии большого юбилейного тура, приуроченного к 30-летию группы. Бодряки и медляки, песни 90-х, нулевых, десятых и двадцатых, джангл и металл, надрывный вокал и читка, уникальная лирика и почерк. Мощный звук, свет, авторское видеошоу, уникальные локации, гора мерча, книги, винил, кассеты — и, конечно, любители творчества «Психея» разных поколений.

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