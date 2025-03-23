Коллажный вечер с командой Псевдорандома. Тема: сумасшедший коллаж. В этот раз можно будет оторваться по полной, рвать журналы как в последний раз и склеивать самые сумасшедшие комбинации. Выпускать всех накопившихся за зиму дьяволов и делать максимально сюрреалистичные, панковые и не гармоничные коллажи. Диджеи: wevseya saint chrollo comrade evergreen SUBbaka Записаться можно, нажав на кнопку выше.