Псевдорандом
Гагаринская улица, 26
Начало:
Завершение:
от 100₽ до 200₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Коллажный вечер с командой Псевдорандома. Тема: сумасшедший коллаж. В этот раз можно будет оторваться по полной, рвать журналы как в последний раз и склеивать самые сумасшедшие комбинации. Выпускать всех накопившихся за зиму дьяволов и делать максимально сюрреалистичные, панковые и не гармоничные коллажи. Диджеи: wevseya saint chrollo comrade evergreen SUBbaka Записаться можно, нажав на кнопку выше.
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