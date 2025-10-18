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Прямой Угол, Втёртый Папа

Чёрт побери!
улица Марата, 53, вход с Боровой

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Проведи субботний вечер в компании группы «Прямой Угол» и отвязных парней из группы «Втёртый Папа», чумовая атмосфера бара и зажигательная музыка не оставит шанса печали и грусти. «Прямой Угол» — Музыка в стиле и не в стиле Ska с мимолетным присутствием панка. «Втёртый Папа» — Ска-Панк банда падонков из Питера с любовью in the world мать вашу. Оплата на входе.

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