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  1. Санкт-Петербург
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Прожектор

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Устал/а от разговоров «ни о чём» и бесконечной формальности? «Прожектор» — психологическая игра, где при желании каждый участник , «под светом прожектора», как отвечает на чужие вопросы, так и задаёт уже свои «вопросы из зала»; условия: быть искренне заинтересованным в намерениях что-то узнать и быть честным, отвечая на вопросы группы. — игра направлена на сближение участников: друзей, пар и незнакомых людей, – ведь развитие навыков слушания и искреннего общения возможно на любом уровне близости — игра часто используется в рамках «аутентичного общения», чтобы перевести разговор с поверхностных тем на более глубокие и личные Зачем это нужно? Чтобы почувствовать, что тебя слышат и спрашивают не из вежливости, а с интересом, а также чтобы самому научиться задавать живые вопросы. Не нужно бояться, что вопросы застопорятся, сопровождение ведущей поможет атмосфере оставаться динамичной, тёплой и безопасной. Ведущая: Мишель Сметанкина — интегративный консультант

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