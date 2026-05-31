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Проводи Май

Мачты
Кожевенная линия, 34

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Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Провожают последний день весны вместе с тремя питерскими инди-коллективами: mamakobra задают тон — альтернативный R&B, трип-хоп и этническая электроника на пересечении FKA Twigs и Омара Сулеймана. Чувственная, танцевальная музыка, которая сразу задаёт настроение вечера. Hidden Fields подхватывают — нео-соул и инди-рок в эстетике 60-х, тёплая психоделия с привкусом меланхолии. В этот вечер группа представит дебютный сингл «Real cool man». Завершают вечер Мотив в обновлённом составе — плотный, обволакивающий звук на стыке шугейза и краутрока. Романтический вихрь, от которого не хочется уходить.

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