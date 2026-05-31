Провожают последний день весны вместе с тремя питерскими инди-коллективами: mamakobra задают тон — альтернативный R&B, трип-хоп и этническая электроника на пересечении FKA Twigs и Омара Сулеймана. Чувственная, танцевальная музыка, которая сразу задаёт настроение вечера. Hidden Fields подхватывают — нео-соул и инди-рок в эстетике 60-х, тёплая психоделия с привкусом меланхолии. В этот вечер группа представит дебютный сингл «Real cool man». Завершают вечер Мотив в обновлённом составе — плотный, обволакивающий звук на стыке шугейза и краутрока. Романтический вихрь, от которого не хочется уходить.