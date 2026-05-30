Представь: вокруг красота и интересные люди и ты смотришь современные зарубежные короткометражные мультфильмы. Сюжеты вызывают у тебя улыбку, поддерживают, наталкивают на размышления. О поиске себя, друзей, счастья, пути к мечтам или о чём-то ещё. Ты там, где можешь поделиться взглядом, открыть новые смыслы и в разных форматах обсудить вопросы, близкие каждому. Для тех, кто хочет: • идти в глубокое общение • вдохновиться и зарядиться положительными эмоциями • исследовать себя и мир • общаться и встречать единомышленников • похрустеть попкорном Ведущая: Диана Леонова, психолог-тренер Запись в ТГ