ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Просмотр и обсуждение «Коралина в стране кошмаров»

Пространство «Пятый угол», Морская набережная, 9, 2 парадная, домофон 30

Начало:

Завершение:

1₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

По сюжету десятилетняя Коралина переезжает с родителями в старый дом, где находит замурованную дверь, ведущую в параллельный мир. Перед просмотром тебя ждёт небольшой паблик-ток, где на примере «Коралины» научишься замечать и анализировать то, что смотрят, обсудят спрятанные детали и то, как работает интертекстуальность. Это не просто детская анимационная сказка, напугавшая в своё время злой мамой-пауком и глазами-пуговками. Это кладезь пасхалок, которые с каждым просмотром всё больше раскрывают сюжет. Модератор: Настя Левина, окончила бакалавриат Liberal Arts по «Теории, истории кино и видео», работала в команде соцсетей Кинопоиска. Главный интерес — психоаналитическая теория кино, жанровые фильмы категории Б и хорроры. Настя против снобизма, диктующего, что такое хорошее кино и как надо о нём говорить. Вход за свободный донат (в строке можно было только число указать).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста