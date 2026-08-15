По сюжету десятилетняя Коралина переезжает с родителями в старый дом, где находит замурованную дверь, ведущую в параллельный мир. Перед просмотром тебя ждёт небольшой паблик-ток, где на примере «Коралины» научишься замечать и анализировать то, что смотрят, обсудят спрятанные детали и то, как работает интертекстуальность. Это не просто детская анимационная сказка, напугавшая в своё время злой мамой-пауком и глазами-пуговками. Это кладезь пасхалок, которые с каждым просмотром всё больше раскрывают сюжет. Модератор: Настя Левина, окончила бакалавриат Liberal Arts по «Теории, истории кино и видео», работала в команде соцсетей Кинопоиска. Главный интерес — психоаналитическая теория кино, жанровые фильмы категории Б и хорроры. Настя против снобизма, диктующего, что такое хорошее кино и как надо о нём говорить. Вход за свободный донат (в строке можно было только число указать).