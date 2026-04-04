Просмотр и обсуждение фильма «Повар, вор, его жена и её любовник»
улица Восстания, 24/27
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
В рамках новой выставки приглашают посмотреть и обсудить фильм «Повар, вор, его жена и её любовник» Питера Гринуэя. Проведёт встречу петербургский поэт, медиатор и киновед Григорий Битнев. Это барочная притча о разрушительной силе потребления, жестокости и мести, где ресторан символизирует общество. В фильме собран по истине звёздный состав, а костюмы были созданы по эскизам французского модельера Жан-Поля Готье. После просмотра обсудят увиденное, поделятся мыслями и ощущениями, а также поговорят о том, какое отражение нашёл фильм в работах художников представленных на выставке. Вход — свободный донат, по регистрации.
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