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Просмотр и обсуждение фильма «Повар, вор, его жена и её любовник»

Do Immigration
улица Восстания, 24/27

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

В рамках новой выставки приглашают посмотреть и обсудить фильм «Повар, вор, его жена и её любовник» Питера Гринуэя. Проведёт встречу петербургский поэт, медиатор и киновед Григорий Битнев. Это барочная притча о разрушительной силе потребления, жестокости и мести, где ресторан символизирует общество. В фильме собран по истине звёздный состав, а костюмы были созданы по эскизам французского модельера Жан-Поля Готье. После просмотра обсудят увиденное, поделятся мыслями и ощущениями, а также поговорят о том, какое отражение нашёл фильм в работах художников представленных на выставке. Вход — свободный донат, по регистрации.

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