Просмотр и обсуждение «Общество мёртвых поэтов» в пространстве «Пятый угол». В планах погружение в осеннюю атмосферу 1959 года, где в консервативную закрытую школу приходит далеко не консервативный преподаватель литературы. Ему не свойственна чопорность, а ещё он не любит следовать школьной программе. В субботу увидишь, каким был человек, которому стоя на партах кричали мальчики «О капитан! Мой капитан!», и как его свободный подход к образованию повлиял на жизни ребят. Кстати, фильм получил «Оскар» за лучший сценарий и ухватил лучшего Робина Уильямса в главную роль. Перед просмотром тебя ждёт паблик-ток, где узнаешь больше о создании фильма, об истории бунтующих подростков в кино и обсудят — в чём же все-таки смысл «Общества мёртвых поэтов». Модератор: Настя Левина, окончила бакалавриат Liberal Arts по «Теории, истории кино и видео», работала в команде соцсетей Кинопоиска. Вход за донат (рекомендуемая сумма от 300 рублей), свяжутся после регистрации с ссылкой для перевода.