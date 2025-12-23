На лекции Дмитрия Олиферовича поговорят о ключевых вехах пилотируемой космонавтики: от первых орбитальных полётов и лунной гонки до долговременных орбитальных станций и МКС. Поговорят про ключевую роль советской и российской космонавтики в развитии пилотируемого космоса, а также обсудят программы Аполлон и Спейс Шаттл, китайскую пилотируемую программу и, конечно же, частный пилотируемый космос. Отдельное внимание уделят текущим проектам лунных и марсианских пилотируемых экспедиций, коммерческим полётам людей на орбиту и поразмышляют, каким может стать будущее человека в космосе на горизонте до 2050 года. Дмитрий Олиферович — популяризатор космонавтики, член Федерации космонавтики России, директор по маркетингу аэрокосмической компании «Стратонавтика».