Вечер предлагает услышать Шумана иначе: не в привычных оркестровых или фортепианных красках, а в камерном, почти интимном звучании виолончели, органа и скрипки. Концерт для виолончели представлен в переложении — это не просто перенос партии, а попытка раскрыть новые смысловые слои шумановской музыки через необычное сочетание тембров. В диалоге с концертом — шесть органных пьес: они создают контрастный, «вертикальный» срез шумановского мира, где важны не только мелодия и эмоции, но и фактура, полифония, дыхание пространства. Такой концерт — для тех, кто ищет в классике не развлечение, а открытие: для тонких слушателей, композиторов, критиков, а также для всех, кто ценит авторский подход к интерпретации и редкие звуковые решения.