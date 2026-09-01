ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

ProSchumann (Музыка Роберта Шумана)

Творческий кластер «Арте-Фактум», набережная канала Грибоедова, 26

Начало:

Завершение:

972₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Вечер предлагает услышать Шумана иначе: не в привычных оркестровых или фортепианных красках, а в камерном, почти интимном звучании виолончели, органа и скрипки. Концерт для виолончели представлен в переложении — это не просто перенос партии, а попытка раскрыть новые смысловые слои шумановской музыки через необычное сочетание тембров. В диалоге с концертом — шесть органных пьес: они создают контрастный, «вертикальный» срез шумановского мира, где важны не только мелодия и эмоции, но и фактура, полифония, дыхание пространства. Такой концерт — для тех, кто ищет в классике не развлечение, а открытие: для тонких слушателей, композиторов, критиков, а также для всех, кто ценит авторский подход к интерпретации и редкие звуковые решения.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста