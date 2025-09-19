Выставка Гули Чам. В мире есть две главные загадки: откуда что-то приходит и куда оно затем исчезает. Правда, иногда конец оказывается новым началом – таков один из секретов творчества. На выставке Гули Чам «Пролиферации» зрителя ожидает знакомство не только с оригинальными арт-объектами (текстиль, керамика, полимеры, мешковина, и проч.), но и путешествие во внутренний субъективный мир художника. Выразить внутреннее во внешнем, показать невидимую сторону вещей, оживить и одухотворить материю – вот задача мастера. Уже на пороге экспозиции – в пространстве своеобразного портала регенераций – ясно, что все объекты выставки прошли через второе рождение. То, что было просто тканью, стало зверем, человеком, деревом… То, что было деревом стало новой сущностью. Темная неорганическая жизнь вещей эволюционировала от естественного без-образия к насыщенной и яркой образности. В этом арт-бестиарии всё одновременно знакомо и неузнаваемо, видимо и невидимо, тактильно и вместе с тем умственно доступно. Время работы выставок: среда – пятница с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00. Понедельник и вторник – выходные дни.