Прокрастинация
Лиговский просп., 50к16, сцена цк
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Сольный концерт группы Прокрастинация с презентацией нового альбома «полутона». Альбом получился разнообразным по смыслам и звучанию, поэтому в этот вечер будет всё: от приятного серф-рока про друзей и лето до меланхоличного эмо с депрессивными смыслами. Билеты на входе будут дороже.
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