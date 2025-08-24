Сольный концерт группы Прокрастинация с презентацией нового альбома «полутона». Альбом получился разнообразным по смыслам и звучанию, поэтому в этот вечер будет всё: от приятного серф-рока про друзей и лето до меланхоличного эмо с депрессивными смыслами. Билеты на входе будут дороже.