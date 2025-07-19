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Проклятый старый фест
Лиговский 50 корпус 16
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от 300₽ до 600₽
Возраст 16+
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Про событие
Вечер памяти Михаила Горшенева от лица независимых артистов современной андеграунд сцены в самом сердце Петербурга. В этот вечер: — Вдвое больше артистов, чем обычно . — Две сцены (сцена на веранде и сцена в клубе). — Каверы на КиШ в исполнении крутых артистов. — Панк дресс-код. Вход: 300/600 с репостом этой записи (https://t.me/isterikaagency/333)/без; 400р — билеты онлайн.
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Сижу тут, и это вообще к панку не относится Нет, я понимаю, новые музыканты, но, играйте музыку по случаю сборищу, раз уж это фест памяти КиШ Хрень для подростков 😖👎