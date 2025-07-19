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Проклятый старый фест

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Лиговский 50 корпус 16

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от 300₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Вечер памяти Михаила Горшенева от лица независимых артистов современной андеграунд сцены в самом сердце Петербурга. В этот вечер: — Вдвое больше артистов, чем обычно . — Две сцены (сцена на веранде и сцена в клубе). — Каверы на КиШ в исполнении крутых артистов. — Панк дресс-код. Вход: 300/600 с репостом этой записи (https://t.me/isterikaagency/333)/без; 400р — билеты онлайн.

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Комментарии

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Дарья
19 июля 2025, 22:58

Сижу тут, и это вообще к панку не относится Нет, я понимаю, новые музыканты, но, играйте музыку по случаю сборищу, раз уж это фест памяти КиШ Хрень для подростков 😖👎

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