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Project: выходим на орбиту

Project, Садовая улица, 12

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Каждый бит — как импульс ракеты, каждая мелодия — как орбитальная траектория. Line up: Alexander Smith / Alexander Montano  / Gar1sson birthday set / Dobrov  / The Khitrov / F.A.R  / B.O.R.N / Pelengator / Leela FC / DC Бронь столов по указанному номеру.

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