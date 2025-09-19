Каждый бит — как импульс ракеты, каждая мелодия — как орбитальная траектория. Line up: Alexander Smith / Alexander Montano / Gar1sson birthday set / Dobrov / The Khitrov / F.A.R / B.O.R.N / Pelengator / Leela FC / DC Бронь столов по указанному номеру.