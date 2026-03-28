Приквел проекта Бубента Мори, начавшегося на фестивале Street Vision в Томске, и получившего продолжение в интернет-выставке. Представь цивилизацию, которая существует в параллельном мире, и использует множество предметов нашей обыденной жизни, но для них оно имеют сакральный смысл: их используют для обрядов и ритуалов. Человеку современности знакомы многие образы этих полотен, но для жителей той реальности — это не просто маскоты продукции. Это боги, которые твердят, как жить, дают благословение на хорошее дело, карают за плохое. Автор проводит мысленный эксперимент, пытаясь понять, как бы отреагировали люди, не подготовленные к «дарам» современности: как реагировали, трактовали, для чего использовали. Для лучшего понимания сути выставки, художник предлагает ознакомится с фильмом «Кажется, боги сошли с ума». Время работы: пн — вт: выходной ср — пт: 16.00 — 20.00 сб — вс: 12.00 — 20.00