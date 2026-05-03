Выезд за город на день: прогулка и общение 12:30 — Финл. вокзал 12:58 — Девяткино Формат простой: не сидишь за столом, а идёшь маршрутом и общаешься на ходу. Не нужно постоянно держать зрительный контакт — разговор идёт легче, внимание распределяется на дорогу, пространство и людей рядом. Поездка недалеко от города — Кузьмоловский карьер (3–4 км) Место известное: прозрачная вода с бирюзовым оттенком, песчаное дно, сосны и обрывы. Выглядит как курорт, хотя находится почти у города. В начале марта там не должно быть много людей — купальный сезон ещё не начался. Но виды прекрасные. План такой: — доезжают на электричке — идут к карьеру — обходят его, поднимаются на смотровую точку — делают привал На привале — костёр, сосиски, чай из термосов, еда, которую возьмёшь с собой. Формат подойдёт тем, кто хочет сменить обстановку и провести день вне города, с возможностью быстро вернуться. Участие: 1300/2400 (парный) + билеты на электричку ~100 р. Запись в ТГ