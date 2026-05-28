Прогулка и знакомства: Вечерний Питер
уточняй у организатора
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 16+
Про событие
Прогулка и общение по самым открыточным, но, в то же время, камерным местам города. Если ты давно не выбирался в центр, хочешь чудесно провести тёплый весенний вечер, а не сидеть дома — присоединяйся. Этим вечером: — проберёшься на открытый балкон второго этажа гостиного двора — посетишь «Катькин садик» и пройдёшь через незаметную дверь в Казанский собор — Окажешься на задворках базилики св. Екатерины — Посмотришь на Спас на Крови, пройдёшь Михайловский сквер и, если повезёт, то и парк — Полюбуешься фасадами соляного переулка и академии Штиглица, одним глазом заглянешь в «Бурлящий котёл» — Пройдёшь через мозаичный дворик малой академии искусств и вдоль золотой решётки Летнего сада — Прогуляешься вдоль закатной Невы до эрмитажного моста и гигантских атлантов (по желанию можно будет выбрать себе одного и потрогать за палец. Зачем? Кто знает...) Можно присоединиться позже или уйти раньше Соло 1200р. Парный 2000 р. оформляет https://t.me/simmarin -5% скидки по личному промо (если уже был) -5% скидки на первый визит по промо newbie
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи