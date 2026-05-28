ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Прогулка и знакомства: Вечерний Питер

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+

Про событие

Прогулка и общение по самым открыточным, но, в то же время, камерным местам города. Если ты давно не выбирался в центр, хочешь чудесно провести тёплый весенний вечер, а не сидеть дома — присоединяйся. Этим вечером: — проберёшься на открытый балкон второго этажа гостиного двора — посетишь «Катькин садик» и пройдёшь через незаметную дверь в Казанский собор — Окажешься на задворках базилики св. Екатерины — Посмотришь на Спас на Крови, пройдёшь Михайловский сквер и, если повезёт, то и парк — Полюбуешься фасадами соляного переулка и академии Штиглица, одним глазом заглянешь в «Бурлящий котёл» — Пройдёшь через мозаичный дворик малой академии искусств и вдоль золотой решётки Летнего сада — Прогуляешься вдоль закатной Невы до эрмитажного моста и гигантских атлантов (по желанию можно будет выбрать себе одного и потрогать за палец. Зачем? Кто знает...) Можно присоединиться позже или уйти раньше Соло 1200р. Парный 2000 р. оформляет https://t.me/simmarin -5% скидки по личному промо (если уже был) -5% скидки на первый визит по промо newbie

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста