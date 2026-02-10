Вечер в ритме глубокого и гипнотического прогрессивного хауса. Музыка, движение и правильная атмосфера на танцполе. Дресс-код: Поток. Минимализм. Темнота. Синий, чёрный, серебро. Диджеи: CHELAKHOV ROMAN LISOV Agwa AKIN K CHEERS Sinan Arsan