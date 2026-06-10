Эмоциональное выгорание — это состояние эмоционального, физического и психического истощения, которое возникает из-за длительного стресса и перегрузок. Здесь ты разберёшь причины и выявишь признаки эмоционального выгорания. Будут представлены приемы для восстановления и профилактики эмоционального выгорания. Ведущая: Галкина Елена — психолог, использующий методы КПТ Мероприятие бесплатное, но тебя просят поддержать проект, заказав что-нибудь из меню.