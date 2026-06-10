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Профилактика эмоционального выгорания

Секретер
Аптекарская набережная 6

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Эмоциональное выгорание — это состояние эмоционального, физического и психического истощения, которое возникает из-за длительного стресса и перегрузок. Здесь ты разберёшь причины и выявишь признаки эмоционального выгорания. Будут представлены приемы для восстановления и профилактики эмоционального выгорания. Ведущая: Галкина Елена — психолог, использующий методы КПТ Мероприятие бесплатное, но тебя просят поддержать проект, заказав что-нибудь из меню.

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