Профилактика эмоционального выгорания
Аптекарская набережная 6
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Эмоциональное выгорание — это состояние эмоционального, физического и психического истощения, которое возникает из-за длительного стресса и перегрузок. Здесь ты разберёшь причины и выявишь признаки эмоционального выгорания. Будут представлены приемы для восстановления и профилактики эмоционального выгорания. Ведущая: Галкина Елена — психолог, использующий методы КПТ Мероприятие бесплатное, но тебя просят поддержать проект, заказав что-нибудь из меню.
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