Проекты памяти: как сохранить то, что дорого
Козюкофе, набережная реки Фонтанки, 97Б
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 800₽
Возраст 16+
Про событие
Приходи на встречу, чтобы: — понять, как сберечь память о близких; — исследовать, что может стать твоим наследием в этом мире; — узнать, как через работу над творческим проектом помочь себе и другим пережить потерю; — в упражнении для самоисследования продумать проект памяти для себя / своих близких. Ведущая: доула горевания и иллюстратор Наталья Лираэль. Запись в тг организатора. Стоимость: 500 рублей за одного и 800 за парный билет.
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