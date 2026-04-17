Приходи на встречу, чтобы: — понять, как сберечь память о близких; — исследовать, что может стать твоим наследием в этом мире; — узнать, как через работу над творческим проектом помочь себе и другим пережить потерю; — в упражнении для самоисследования продумать проект памяти для себя / своих близких. Ведущая: доула горевания и иллюстратор Наталья Лираэль. Запись в тг организатора. Стоимость: 500 рублей за одного и 800 за парный билет.