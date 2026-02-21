Живая музыка, исполняемая талантливыми музыкантами, которая дышит и звучит здесь и сейчас. Культовые кадры из любимых фильмов, которые обретут новый смысл благодаря музыкальному сопровождению. Подарите себе и своим близким прекрасный вечер. Приходи, чтобы увидеть музыку и услышать кино.