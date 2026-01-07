Шоу, где артисты исполняют живую музыку под фрагменты из легендарных фильмов, сериалов и мультфильмов. Здесь не воспроизводят саундтреки — здесь создают их заново. Представь: легендарные сцены лишаются оригинального звучания и обретают уникальное, ни с чем несравнимое. Это опыт, где ты не просто пассивный зритель. Ты — друг и собеседник. Твои воспоминания и ассоциации вступают в диалог с живой музыкой, создавая личное переживание. На рождественском мероприятии тебя ждут: — Культовые кадры из любимых фильмов, которые обретут новую силу и глубину благодаря синхронизированному музыкальному сопровождению — Тёплая, почти семейная атмосфера Рождественского вечера, идеальная для отдыха душой — Интерактив с залом, где ты станешь не просто зрителем, а частью этого живого, трепетного действа Это больше, чем концерт. Это — путешествие в мир чувств, которые так хочется пронести через весь будущий год: надежда, любовь, радость и вера в светлое будущее. --------------------------- Контакты организатора: +79315886784 Маргарита --------------------------- Место проведения: Санкт-Петербург, отель Ambassador, пр. Римского-Корсакова, 5–7. --------------------------- Дополнительная информация: нет --------------------------- Telegram Username: sovuniyaa --------------------------- TelegramID: 1019252634