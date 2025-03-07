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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Проекция чувств

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 4500₽
Возраст 18+
Кино
Концерты

Про событие

Легендарные сцены из культовых фильмов оживут на стенах концертного зала в виде проекций, которые сольются с живым звучанием музыки, рождая неповторимую симфонию визуального и музыкального искусства.

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