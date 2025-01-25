Во время концерта сцены из культовых фильмов проецируются на экран, сопровождаясь живым исполнением музыки. Проект создаёт глубокую эмоциональную связь между зрителями и произведениями искусства. «Проекция чувств» — уникальный концертный формат, объединяющий кино и живую музыку.