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Prodigy Con All Stars
Пироговская набережная, 5/2
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от 1200₽ до 4000₽
Возраст 18+
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Про событие
Prodigy Con — крупнейший в мире мультиформатный фестиваль электронной музыки, посвящённый творчеству The Prodigy. Рейв вне жанровых рамок. Все хиты мировой электронной музыки, а также лучшее от The Prodigy за одну ночь в исполнении звёзд отечественной танцевальной сцены. Хедлайнеры: Lady Waks, M.E.G, Gancher & Ruin, Teddy Killerz, Prodigy Con Squad, Saint Rider, Grinder, Krot, Gordy, Virus19xx, Burger. Не является концертом The Prodigy. Но не менее запоминающееся событие.
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