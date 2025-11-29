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Prodigy Con All Stars

AURORA
Пироговская набережная, 5/2

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Завершение:

от 1200₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Prodigy Con — крупнейший в мире мультиформатный фестиваль электронной музыки, посвящённый творчеству The Prodigy. Рейв вне жанровых рамок. Все хиты мировой электронной музыки, а также лучшее от The Prodigy за одну ночь в исполнении звёзд отечественной танцевальной сцены. Хедлайнеры: Lady Waks, M.E.G, Gancher & Ruin, Teddy Killerz, Prodigy Con Squad, Saint Rider, Grinder, Krot, Gordy, Virus19xx, Burger. Не является концертом The Prodigy. Но не менее запоминающееся событие.

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