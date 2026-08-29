В кризисные периоды мозг включает режим выживания: мы зажимаемся, прокручиваем худшие сценарии и боимся сделать шаг, чтобы не ошибиться. Классические советы «просто не нервничай» тут не помогают, телу и психике нужна мощная разрядка и пробное занятие по импровизации поможет эту разрядку получить. Что ждёт тебя на занятии? 2 часа сброса напряжения и перезагрузки, тренировка навыка жить и действовать в условиях неопределенности. Никакой скучной теории. Только живая практика в безопасной, поддерживающей атмосфере, где можно и нужно ошибаться! Это занятие для тебя, если ты: – Устал от постоянного фонового стресса и тревоги за завтрашний день. – Чувствуешь ступор и не знаешь, куда двигаться дальше. – Боишься проявляться, говорить «нет» или принимать решения, когда нет четкого плана. – Хочешь вылезти из головы в тело, искренне посмеяться. – Найти новых друзей и принимающее сообщество. Что даст занятие? Внутреннюю опору, заряд чистой энергии, команду единомышленников и простые игровые техники, которые помогут сохранять равновесие в любой непонятной ситуации. Вопросы и запись в ТГ.