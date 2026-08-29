ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Пробное занятие по сценической импровизации

Таврическая улица, 17

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

В кризисные периоды мозг включает режим выживания: мы зажимаемся, прокручиваем худшие сценарии и боимся сделать шаг, чтобы не ошибиться. Классические советы «просто не нервничай» тут не помогают, телу и психике нужна мощная разрядка и пробное занятие по импровизации поможет эту разрядку получить. Что ждёт тебя на занятии? 2 часа сброса напряжения и перезагрузки, тренировка навыка жить и действовать в условиях неопределенности. Никакой скучной теории. Только живая практика в безопасной, поддерживающей атмосфере, где можно и нужно ошибаться! Это занятие для тебя, если ты: – Устал от постоянного фонового стресса и тревоги за завтрашний день. – Чувствуешь ступор и не знаешь, куда двигаться дальше. – Боишься проявляться, говорить «нет» или принимать решения, когда нет четкого плана. – Хочешь вылезти из головы в тело, искренне посмеяться. – Найти новых друзей и принимающее сообщество. Что даст занятие? Внутреннюю опору, заряд чистой энергии, команду единомышленников и простые игровые техники, которые помогут сохранять равновесие в любой непонятной ситуации. Вопросы и запись в ТГ.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста