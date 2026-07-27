Замер и ждёшь, что будет дальше? Как вернуть контроль над жизнью, когда всё вокруг меняется? В кризисные периоды мозг включает режим выживания: мы зажимаемся, прокручиваем худшие сценарии и боимся сделать шаг, чтобы не ошибиться. Классические советы «просто не нервничай» здесь не помогают; телу и психике нужна мощная разрядка. Пробное занятие по сценической импровизации поможет получить эту разрядку. Что тебя ждёт: 2 часа сброса напряжения и перезагрузки, тренировка навыка жить и действовать в условиях неопределённости. Никакой скучной теории — только живая практика в безопасной и поддерживающей атмосфере, где можно и нужно ошибаться! Это занятие для тебя, если ты: – Устал от постоянного фонового стресса и тревоги за завтрашний день. – Чувствуешь ступор и не знаешь, куда двигаться дальше. – Боишься проявляться, говорить «нет» или принимать решения, когда нет чёткого плана. – Хочешь вылезти из головы в тело и искренне посмеяться. Что даст занятие: Внутреннюю опору, заряд чистой энергии, команду единомышленников и простые игровые техники, которые помогут сохранять равновесие в любой непонятной ситуации.