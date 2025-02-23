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Pro StandUp 30+ в баре Sumbur | 23 февраля

Бар SUMBUR, Соляной переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 850₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Взрослые люди, взрослые темы, взрослый юмор. Стендап 30+ для тех, кто прожил слишком много, чтобы оставаться беззаботным, но слишком мало, чтобы нет-нет да и сотворить какую-нибудь дичь в хмельном угаре. Каждый комик будет аккуратно подстрижен проверенным годами мастером, в чистой удобной одежде, с приятным запахом парфюма и жизненного опыта. Всё тщательно продумано для того, чтобы ты получил от вечера максимальное удовольствие.

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