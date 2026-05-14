Человеку дано удивительное умение смотреть на мир через призму искусства. И всякий художник расскажет об одном и том же по-своему. В эпицентре бытия всегда окажется любовь, тут незачем и спорить. Но существует бесконечное множество точек, с которых можно на неё посмотреть. Один вечер в легендарном модном клубе, в центре исключительного города. И несколько настроений. Несколько совершенно разных взглядов на самое главное. Но сможешь ли ты услышать каждого? Попробуй посмотреть на мир глазами: МАЯ | Северный Дрим | The Coast Ghost | ОтличноМне!!! | Нарисую На Полях | ХАНТЕР ТОМПСОН