Аутентичный русско-австрийский инди-коллектив Princesse Angine выступит на «Сцене у Моря» — открытой площадке в пространстве «Севкабель Порт». Концерт с настоящим питерским колоритом и романтикой: чайки, ласковое закатное солнце, лёгкий бриз с Финского залива и море улыбок. В программе — любимые и самые тёплые песни в идеально летнем трек-листе: от лирики до танцевальных аранжировок. Princesse Angine — проект Ксении Островской (Петербург/Вена), сочетающий русскоязычную поэзию с электроникой и инди-роком. Участник фестивалей «Нашествие» и Moscow Music Week, их треки сохранили в Яндекс.Музыке более 20 000 раз, а клипы набрали 500 000+ просмотров. * Уважаемые зрители, в случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя — концерт состоится. В случае более неблагоприятных погодных условий, концерт будет отменен, а билеты будут перенесены на следующую дату концерта. В случае, если новая дата концерта тебе не подходит, будет доступен обмен билетов на другое мероприятие.