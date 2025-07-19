Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Стань звездой танцпола VNVNC. Забудь про дела и просто танцуй... Бармены приготовят классные коктейли, диджеи соберут самые вайбовые сеты, а на огонёк заглянет секретный гость, о котором ты узнаешь только в день мероприятия. Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов дают право пройти без очереди, но не отменяют FC.
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