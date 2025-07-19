Стань звездой танцпола VNVNC. Забудь про дела и просто танцуй... Бармены приготовят классные коктейли, диджеи соберут самые вайбовые сеты, а на огонёк заглянет секретный гость, о котором ты узнаешь только в день мероприятия. Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов дают право пройти без очереди, но не отменяют FC.