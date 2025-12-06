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Приключение Электроников: «Бойцовский клуб»

Action Club
Лиговский просп., 113

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Привет, электроник. В этот бойцовский электронный клуб не попадают случайно. Здесь нет случайных людей. Только те, кто готов. «Мы не гонимся за славой. Не гонимся за количеством. Мы гонимся за качеством: за звуком, за музыкой, за людьми, которые готовы отдаться ритму» 8 правил, запомни их, а лучше запиши: ПРАВИЛО 1: Музыка — это бой. Бит — закон. Дроп-истина ПРАВИЛО 2: Ты не отдыхаешь — ты сражаешься за настроение ПРАВИЛО 3: Кроссовки твое оружие — будь готов ПРАВИЛО 4: Бит диктует правила ПРАВИЛО 5: Глаза закрыты — видишь больше. ПРАВИЛО 6: Каждый трек — вызов ПРАВИЛО 7: Если музыка не трогает — проверь сердце ПРАВИЛО 8: Твой танец — твоё послание. Будь честен Да да, всё как в кино. Но здесь — по настоящему. Код доступа — это твой пропуск в тень. Без него — ты просто зритель. На вечеринке будет ринг — зона танцевальных поединков. Участвуют только двое. Хочешь попробовать? Получи номер у ведущего. Но сначала — пройди испытание, тест. Зачем номер? А вот это ты узнаешь, когда окажешься внутри. Но помни: здесь нет лёгких путей. Только бой. Только ритм. Только код. Ты готов?

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