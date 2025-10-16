Дворцовые интриги, кровопролитие, шантаж и предательство потрясали дом Романовых в XVIII и XIX веках. На вершине власти оказывались люди, которые к правящей династии имели лишь косвенное отношение, а порой и вообще его не имели. На встрече ты узнаешь: Почему изменилась традиция престолонаследия Как стало возможным наследование трона ещё не рождённым младенцем Почему родная дочь Петра I была незаконной наследницей Кто дольше всех ожидал царствования, а кто вступил на престол, сам того не желая Какую главную тайну Романовых передавали наследникам Лектор — историк Татьяна Цветкова. В меню — блюда Петербургской кухни, историю которых ты узнаешь Майонез из лососины Суп-крем из пулярды Телятина Марешаль Бланманже с фруктами фламбе Бокал игристого вина Чай/кофе на выбор