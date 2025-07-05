Спецпрайс, дегустация, презентация новинок и общение с амбассадором медоварни «Степь и Ветер» - Артёмом Карналлитом. В программе: – Raspberry, Mint And Hops – малиновый сок, сухое охмеление, выдержка на дубовой щепе с мятой; – Blackberry & Black Currant Bochet – малопопулярный стиль Bochet, который отсутствует в портфеле большинства Мидерий. В составе: сброженный карамелизированный мёд с ежевикой и смородиной; – Cherry Mead – луговой мёд с вишнёвым соком. Более кислый сорт, чем ежевика. Во вкусе ароматная насыщенная вишня; – Traditional Mead – базовый мид из цветочного мёда, сброженный с дубовой щепой. Медовуха, как она есть; – Конопляный чай с шиповником (безалкогольное) – подходит для дневного употребления, чтобы оставаться спокойным, но сосредоточенным. Твой чай от стресса: успокаивает, снимает напряжение, позволяет сосредоточиться.