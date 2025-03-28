Презентация сидродельни «Заповедник»
Лиговский проспект 74
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Бесплатно
Возраст 18+
Еда
Про событие
Презентация, розыгрыш подарков и общение с сидроделами, спецпрайс весь вечер. Прекрасные ребята из сидродельни «Заповедник» привезут несколько сортов: 1. Охмелённый полусухой сидр - Top Hat 2. Сухой сидр с жёлтой сливой - Umeboshi 3. Абанамат - классика, сухой яблочный сидр 4. Placebo - полусухой сидр с черноплодной рябиной 5. Со Страхом и любовью - полусухой сидр с тыквой В качестве подарка на презентации будет разыграна классная бутылка-сюрприз.
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