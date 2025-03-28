Презентация, розыгрыш подарков и общение с сидроделами, спецпрайс весь вечер. Прекрасные ребята из сидродельни «Заповедник» привезут несколько сортов: 1. Охмелённый полусухой сидр - Top Hat 2. Сухой сидр с жёлтой сливой - Umeboshi 3. Абанамат - классика, сухой яблочный сидр 4. Placebo - полусухой сидр с черноплодной рябиной 5. Со Страхом и любовью - полусухой сидр с тыквой В качестве подарка на презентации будет разыграна классная бутылка-сюрприз.