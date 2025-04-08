Презентация, розыгрыш подарков и общение с сидроделами, спецпрайс весь вечер. Прекрасные ребята из сидродельни Reload в лице их бренд-амбассадора Ивана привезут несколько сортов: - Dark Soul: Chilbegen Имперский стаут, выдержанный на дубовых кубиках, вымоченных в бальзаме Мустаг. Также ребята добавили внутрь каждой банки Dark soul по кубику для индивидуальной выдержки. - Tomato Therapy Strawberry Ed Томатный gose с добавлением сладкой клубники, базилика, душистого, кайенского и чёрного перцев. - Sangen Om Skaldene: Braggot Braggot с можжевельником, васильковым мёдом и норвежскими дрожжами квайк. - Oasis Американский Brown Ale на четырёх солодах и олдскульном Chinook. - Cherry Bomb Вишнёвая классика. В качестве подарка на презентации будет разыграна классная бутылка-сюрприз.