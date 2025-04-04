Презентация, розыгрыш подарков и общение с сидроделами, спецпрайс весь вечер. Замечательные ребятки из Mitra приедут и представят свои сорта: 1. Penza American IPA на хмелях Sabro, Idaho 7 и Citra 2. Perm American IPA на хмелях Citra и El Dorado 3. Gorky American IPA с хмеялми Citra и Galaxy 4. Ultra Special Secret Butt Kicking Technique (коллаб с Horror brewing) Cold IPA на хмеле Sorachi Ace 5. Уважаемые соседи New Zealand Pilsner на хмеле Nelson Sauvin 6. Sourbusters (коллаб с Panzer) Sour со вкусом вишнёвого попкорна